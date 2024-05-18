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Возле Кривого Рога сбили вражескую ракету

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 17:24
Возле Кривого Рога сбили вражескую ракету
график: Воздушное командование «Восток»

В субботу над Криворожским районом Днепропетровщины Силы обороны сбили вражескую ракету Х-59/69.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, воздушное командование "Восток"

Прямая речь Лысака: "Еще одна воздушная цель уничтожена.

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Подразделение ВК "Восток" сбило ракету над Криворожским районом".

Детали: Перед этим Лысак сообщил, что в Каменском районе Силы обороны сбили вражеский "Шахед".

Воздушное командование "Восток" сообщает, что по состоянию на 16 часов 18 мая в его зоне ответственности на Днепропетровщине уничтожено три воздушные цели: крылатую ракету Х-59/69, БпЛА "Шахед" и БплА SuperCam.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойнаПВО
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