Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни скинули вибухівку з дрона на людей на Херсонщині: є загиблий і поранена

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 18:02
Росіяни скинули вибухівку з дрона на людей на Херсонщині: є загиблий і поранена
Станіслав на Херсонщині, deepstatemap

У селі Станіслав Херсонської області через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік і поранено жінку.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Військові РФ скинули вибухівку з дрона на двох жителів Херсонщини. Окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі.

Реклама:

Від отриманих поранень загинув чоловік 1984 року народження…

Також поранення отримала жінка. Нині медики надають їй необхідну допомогу".

Теми: Херсонська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вдарили з танка по селу на Херсонщині: загинув чоловік
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
На Херсонщині через російську атаку постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: