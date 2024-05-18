Росіяни скинули вибухівку з дрона на людей на Херсонщині: є загиблий і поранена
Субота, 18 травня 2024, 18:02
У селі Станіслав Херсонської області через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік і поранено жінку.
Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Військові РФ скинули вибухівку з дрона на двох жителів Херсонщини. Окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі.
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Від отриманих поранень загинув чоловік 1984 року народження…
Також поранення отримала жінка. Нині медики надають їй необхідну допомогу".