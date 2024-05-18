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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей на Херсонщине: есть погибший и раненая

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 18:02
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей на Херсонщине: есть погибший и раненая
Станислав в Херсонской области, deepstatemap

В селе Станислав Херсонской области из-за атаки вражеского беспилотника погиб мужчина и ранена женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на двух жителей Херсонщины. Оккупанты атаковали с беспилотника людей в Станиславе.

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От полученных ранений погиб мужчина 1984 года рождения...

Также ранения получила женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь".

Темы: Херсонская областьвойнабеспилотники
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