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Зеленський: на Харківському напрямку росіяни відчутно втрачають піхоту і техніку

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 19:28
Зеленський: на Харківському напрямку росіяни відчутно втрачають піхоту і техніку
ситуація на Харківському напрямку, deepstatemap

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Харківському напрямку росіяни відчутно втрачають піхоту і техніку, хоча розраховували на швидке просування.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства.

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Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі".

Деталі: Зеленський також заявив, що "зараз в боях заради України ми досягли такого рівня, коли російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається".

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
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