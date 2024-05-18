Зеленский: на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику

Президент Владимир Зеленский отметил, что на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику, хотя рассчитывали на быстрое продвижение.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Спасибо всем нашим воинам и подразделениям Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества.

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Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле".

Детали: Зеленский также заявил, что "сейчас в боях ради Украины мы достигли такого уровня, когда российское зло даже на своей территории от наших справедливых ответов не спрячется".