Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский: на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 19:28
Зеленский: на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику
ситуация на Харьковском направлении, deepstatemap

Президент Владимир Зеленский отметил, что на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику, хотя рассчитывали на быстрое продвижение.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Спасибо всем нашим воинам и подразделениям Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества.

Реклама:

Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле".

Детали: Зеленский также заявил, что "сейчас в боях ради Украины мы достигли такого уровня, когда российское зло даже на своей территории от наших справедливых ответов не спрячется".

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Силы обороны отбили штурм Часового Яра, уничтожили 20 единиц бронетехники РФ
Зеленский: Крым без России станет одним из лучших для жизни мест в Европе
Украина имеет лишь четверть необходимого, чтобы защитить небо - Зеленский
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: