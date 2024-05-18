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Зеленський: Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць бронетехніки РФ

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 19:36
Зеленський: Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць бронетехніки РФ
Часів Яр, скріншот deepstatemap

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони відбили штурм Часового Яру на Донеччині й знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту.

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Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!".

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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