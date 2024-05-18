Зеленский: Силы обороны отбили штурм Часового Яра, уничтожили 20 единиц бронетехники РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны отбили штурм Часового Яра и уничтожили более 20 единиц бронированной техники врага.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления – везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту.

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В частности, особое и отдельное спасибо ребятам, которые отбили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята!".