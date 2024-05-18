У Пентагоні анонсували наступне засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") відбудеться 20 травня.

Джерело: пресслужба Пентагону, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Віртуальне засідання формату "Рамштайн" з Пентагону проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

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Це буде 22 засідання Контактної групи з питань оборони України з моменту створення міжнародної групи в квітні 2022 року.

Засідання об’єднає міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн з усього світу, щоб продовження тісну координацію для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.

Що передувало: Після 21-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 26 квітня, очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

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На цьому засіданні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".