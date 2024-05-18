Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Пентагоне анонсировали следующее заседание "Рамштайна"

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 20:18
В Пентагоне анонсировали следующее заседание Рамштайна
Ллойд Остин на заседании "Рамштайн", фото Getty Images

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") состоится 20 мая.

Источник: пресс-служба Пентагона, сообщает "Европейская правда"

Детали: Виртуальное заседание формата "Рамштайн" из Пентагона проведут министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Реклама:

Это будет 22 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с момента создания международной группы в апреле 2022 года. 

Заседание объединит министров обороны и начальников оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы продолжение тесной координации для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

Что предшествовало: После 21-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

ВИДЕО ДНЯ

На этом заседании главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал о ситуации на фронте, которая "имеет тенденцию к обострению".

Темы: Рамштайнпомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Рамштайн
Сырский отчитался "Рамштайну" об обострении на фронте
Испания на "Рамштайне" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot
ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие: Зеленский на "Рамштайне" назвал нужды Украины
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: