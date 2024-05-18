На фронті загинув бойовий льотчик Денис Василюк
Субота, 18 травня 2024, 21:16
Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації Денис Василюк.
Джерело: 831 бригада тактичної авіації
Дослівно: "Днями під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.
Реклама:
Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність"".