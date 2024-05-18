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На фронті загинув бойовий льотчик Денис Василюк

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 21:16
На фронті загинув бойовий льотчик Денис Василюк
Денис Василюк (по центру), фото: 831 бригада тактичної авіації

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації Денис Василюк.

Джерело: 831 бригада тактичної авіації

Денис Василюк, фото: 831 бригада тактичної авіації
Денис Василюк, фото: 831 бригада тактичної авіації

Дослівно: "Днями під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

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Денис Василюк, фото: 831 бригада тактичної авіації
Денис Василюк, фото: 831 бригада тактичної авіації

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність"".

Теми: авіаЗбройні силиПовітряні сили ЗСУ
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