На фронте погиб боевой летчик Денис Василюк
Суббота, 18 мая 2024, 21:16
Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации Денис Василюк.
Источник: 831 бригада тактической авиации
Дословно: "На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.
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Денис Александрович – пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, настоящий профессионал своего дела, с начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество"".