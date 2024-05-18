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На фронте погиб боевой летчик Денис Василюк

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 21:16
На фронте погиб боевой летчик Денис Василюк
Денис Василюк (по центру), фото: 831 бригада тактической авиации

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации Денис Василюк.

Источник: 831 бригада тактической авиации

Денис Василюк, фото: 831 бригада тактической авиации
Денис Василюк, фото: 831 бригада тактической авиации

Дословно: "На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

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Денис Василюк, фото: 831 бригада тактической авиации
Денис Василюк, фото: 831 бригада тактической авиации

Денис Александрович – пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, настоящий профессионал своего дела, с начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество"".

Темы: авиаВооруженные силыВоздушные силы ВСУ
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