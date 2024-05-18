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На Одещині далекобійники перекривали трасу Київ-Одеса через мобілізацію

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 22:15
На Одещині далекобійники перекривали трасу Київ-Одеса через мобілізацію
протест дальнобійників на Одещині, фото: Суспільне

Поруч із Савранню в Одеській області водії фур у суботу частково перекривали трасу Київ-Одеса, протестуючи проти закону про мобілізацію.

Джерело: Суспільне з посиланням на очевидців і речницю Національної поліції Олену Бережну, соцмережі

Деталі: За даними Суспільного, трасу було перекрито, нібито далекобійники протестували проти нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

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Речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі Суспільному повідомила, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина – в Одеській. Через їх протести траса була перекрита частково – одна смуга руху відкрита.

Пізніше Суспільне повідомило, що рух на трасі Київ-Одеса відновили.

Одеські телеграм-канали поширили відео, на якому видно фури, що стоять вздовж дороги. Чоловік на відео говорить про протест "проти драконівських законів", у якому нібито беруть участь далекобійники з різних регіонів України. За словами чоловіка, "легкові авто, автобуси, маршрутки всі пропускаються".

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Що передувало: З набуттям чинності закону про вдосконалення мобілізації для окремих категорій українських громадян під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів. Водночас це не стосуватиметься водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, а також міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

29 квітня Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.

У пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП на це відповіли, що відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП пов'язано з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані, а водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України, як і інші.

Теми: Одеська областьавтомобілізація
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