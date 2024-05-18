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В Одесской области дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Одесса из-за мобилизации

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 22:15
В Одесской области дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Одесса из-за мобилизации
протест дальнобойщиков в Одесской области, фото: Суспільне

Рядом с Савранью в Одесской области водители фур в субботу частично перекрывали трассу Киев-Одесса, протестуя против закона о мобилизации.

Источник: Суспільне со ссылкой на очевидцев и пресс-секретаря Национальной полиции Елену Бережную, соцсети

Детали: Как сообщало Суспільне, трасса была перекрыта, якобы дальнобойщики протестовали против нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

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Пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в комментарии Суспільному сообщила, что часть дальнобойщиков собралась в Кировоградской области, а часть – в Одесской. Из-за их протестов трасса была перекрыта частично – одна полоса движения открыта.

Позже Суспільне сообщило, что движение на трассе Киев-Одесса восстановили.

Одесские телеграм-каналы распространили видео, на котором видно фуры, стоящие вдоль дороги. Мужчина на видео говорит о протесте "против драконовских законов", в котором якобы участвуют дальнобойщики из разных регионов Украины. По словам мужчины, "легковые авто, автобусы, маршрутки все пропускаются".

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Что предшествовало: Со вступлением в силу закона о совершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов. В то же время это не будет касаться водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также международные перевозки грузов и пассажиров.

29 апреля Ассоциация международных автоперевозчиков заявила, что во время возвращения в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и силой забирают в центры комплектования.

В пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП на это ответили, что отправка водителей грузовиков в ТЦК и СП связана с тем, что при осмотре документов не всегда есть возможность на месте проверить все военно-учетные данные, а водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие.

Темы: Одесская областьавтомобилизация
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