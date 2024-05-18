На Сумщині та Чернігівщині є поранені через російські обстріли

Російські війська у суботу 46 разів обстрілювали прикордоння Сумщини, поранили місцевого мешканця, на Чернігівщині також є поранений внаслідок ворожого обстрілу.

Джерело: Сумська ОВА, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Деталі: Станом на 21 годину росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 284 вибухи.

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В Есманьській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено місцевого жителя.

Водночас на Чернігівщині у суботу вдень росіяни обстріляли одне з сіл у Семенівській громаді.

Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець, 1965 р.н. Його госпіталізували.

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