На Сумщине и Черниговщине есть раненые из-за российских обстрелов
Суббота, 18 мая 2024, 22:58
Российские войска в субботу 46 раз обстреливали приграничье Сумщины, ранили местного жителя, на Черниговщине также есть раненый в результате вражеского обстрела.
Источник: Сумская ОВА, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Детали: По состоянию на 21 час россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 284 взрыва.
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В Эсманьской общине в результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.
В то же время в Черниговской области в субботу днем россияне обстреляли одно из сел в Семеновской общине.
В результате атаки пострадал местный житель, 1965 г.р. Его госпитализировали.
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