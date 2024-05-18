На Сумщине и Черниговщине есть раненые из-за российских обстрелов

Российские войска в субботу 46 раз обстреливали приграничье Сумщины, ранили местного жителя, на Черниговщине также есть раненый в результате вражеского обстрела.

Источник: Сумская ОВА, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Детали: По состоянию на 21 час россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 284 взрыва.

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В Эсманьской общине в результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.

В то же время в Черниговской области в субботу днем россияне обстреляли одно из сел в Семеновской общине.

В результате атаки пострадал местный житель, 1965 г.р. Его госпитализировали.

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