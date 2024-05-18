Зеленський бачить перспективи нового контрнаступу України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи згодом перейти до контрнаступальних дій за умови достатньої укомплектованості Збройних сил.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю AFP, відповідаючи на питання, чи є перспективи нового контрнаступу України

Пряма мова: "Є перспективи. Для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите.

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Я би так сказав: зараз їх черга. Їх треба зупинити, ми зупинимо їх. І потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступний крок контрнаступальний".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може цей новий контрнаступ відбутися у 2025 році, президент сказав: "Не можу сказати. Знаю, але не можу".