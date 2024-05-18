Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський бачить перспективи нового контрнаступу України

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 23:46
Зеленський бачить перспективи нового контрнаступу України
Зеленський в інтерв'ю AFP, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи згодом перейти до контрнаступальних дій за умови достатньої укомплектованості Збройних сил.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю AFP, відповідаючи на питання, чи є перспективи нового контрнаступу України

Пряма мова: "Є перспективи. Для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите.

Реклама:

Я би так сказав: зараз їх черга. Їх треба зупинити, ми зупинимо їх. І потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступний крок контрнаступальний".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може цей новий контрнаступ відбутися у 2025 році, президент сказав: "Не можу сказати. Знаю, але не можу".

Теми: Зеленськийконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць бронетехніки РФ
Зеленський: на Харківському напрямку росіяни відчутно втрачають піхоту і техніку
Зеленський: Крим без Росії стане одним із найкращих для життя місць у Європі
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: