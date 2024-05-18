Зеленский видит перспективы нового контрнаступления Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина имеет перспективы со временем перейти к контрнаступательным действиям при условии достаточной укомплектованности Вооруженных сил.

Источник: Зеленский в интервью AFP, отвечая на вопрос, есть ли перспективы нового контрнаступления Украины

Прямая речь: "Есть перспективы. Для этого нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите.

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Я бы так сказал: сейчас их очередь. Их надо остановить, мы остановим их. И потом иметь соответствующую укомплектованность бригад для того, чтобы рассчитывать на следующий шаг контрнаступательный".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли это новое контрнаступление состояться в 2025 году, президент сказал: "Не могу сказать. Знаю, но не могу".