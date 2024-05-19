Генштаб: Ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій ЗСУ, не полишає спроб захопити Вовчанськ

За минулу добу російські окупанти здійснили понад три тисячі обстрілів позицій українських військ і не полишають спроб захопити Вовчанськ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники дають відсіч натиску російських окупантів, посилюють нашу оборону та за сприятливих умов – контратакують".

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Деталі: За даними Генштабу, з початку минулої доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українськими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці.

Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

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Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. У ГШ додають, що інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. У напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. За даними українського Генштабу, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Противник наростив значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій у районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 235 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль і два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти й автомобіль. Інформація уточнюється, – додають у зведенні.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація залишається контрольованою.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. ГШ називає ситуацію контрольованою.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У ГШ зазначають, що в ході боїв російські окупанти успіху не мали, українські оборонці втрат позицій не допустили.