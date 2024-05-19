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Генштаб: Враг совершил более 3 тысяч обстрелов позиций ВСУ, не оставляет попыток захватить Волчанск

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 00:16
Генштаб: Враг совершил более 3 тысяч обстрелов позиций ВСУ, не оставляет попыток захватить Волчанск
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты совершили более трех тысяч обстрелов позиций украинских войск и не оставляют попыток захватить Волчанск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники дают отпор натиску российских оккупантов, усиливают нашу оборону и при благоприятных условиях - контратакуют".

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Детали: По данным Генштаба, с начала минувших суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов (в том числе с применением 56 КАБов), применили 404 дрона-камикадзе, совершили более трех тысяч обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинскими воинами отбито шесть атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: в течение суток две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре - по району населенного пункта Липцы.

Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

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Предварительно, общие потери врага в течение суток составили 125 человек. Также противник потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них три танка, шесть пушек и минометов. Кроме того, поражено 15 укрытий противника. В ГШ добавляют, что информация уточняется.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник совершил шесть безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Новосадово, Торское и Григорьевка.

На Краматорском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск. В направлениях населенных пунктов Калиновка, Клищеевка, Андреевка и Курдюмовка успеха не имел, понес потери и отошел. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Ивановское Донецкой области. По данным украинского Генштаба, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Российский агрессор совершил 23 атаки. Боевые действия продолжаются. Противник нарастил значительные усилия по огневому воздействию и штурмовым действиям в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой области. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: 235 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк, склад боеприпасов, пушка, автомобиль и два БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, три гаубицы, боевая машина пехоты и автомобиль. Информация уточняется, - добавляют в сводке.

На Кураховском направлении количество боев возросло до 11. Захватчики пытаются нарастить усилия в районе Парасковиевка Донецкой области. Боевые действия продолжаются в районах Красногоровки и Константиновки. По данным Генштаба ВСУ, ситуация остается контролируемой.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск в направлении Старомайорского.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили штурмовые действия противника северо-западнее Вербового. Потерь позиций не допущено. ГШ называет ситуацию контролируемой.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В ГШ отмечают, что в ходе боев российские оккупанты успеха не имели, украинские защитники потерь позиций не допустили.

Темы: Генштабвойна
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