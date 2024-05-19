Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Росії після вибухів горять НПЗ – соцмережі

Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 04:08
У Росії після вибухів горять НПЗ – соцмережі
пожежа у Виборзі Ленінградської області РФ, фото: Astra

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.

Джерело: російські телеграм-канали Baza, Astra

Деталі: У повідомленнях зазначається, що очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області.

Реклама:

Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

У соцмережах додають: що саме сталося – невідомо.

 

ВІДЕО ДНЯ
пожежа у Виборзі Ленінградської області РФ, фото: Astra
 
пожежа у Виборзі Ленінградської області РФ, фото: Astra

Оновлено: Також телеграм-канали повідомили, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані сталася пожежа. За попередніми даними, нафтобазу атакували безпілотники – очевидці повідомили про звуки вибухів.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

За його словами, у будівлі старої нафтобази стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів, постраждалих і пожежі немає.

Теми: Росіяпожежавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на області РФ
Окупанти втратили ще понад 1200 вояків і 16 танків
Білорусь нарощує поставки палива в Росію – спротив
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: