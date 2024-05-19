У Росії після вибухів горять НПЗ – соцмережі

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.

Джерело: російські телеграм-канали Baza, Astra

Деталі: У повідомленнях зазначається, що очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області.

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Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

У соцмережах додають: що саме сталося – невідомо.

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пожежа у Виборзі Ленінградської області РФ, фото: Astra



пожежа у Виборзі Ленінградської області РФ, фото: Astra

Оновлено: Також телеграм-канали повідомили, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані сталася пожежа. За попередніми даними, нафтобазу атакували безпілотники – очевидці повідомили про звуки вибухів.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

За його словами, у будівлі старої нафтобази стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів, постраждалих і пожежі немає.