В России после взрывов горят НПЗ – соцсети

Российские телеграм-каналы сообщают, что в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ.

Источник: российские телеграм-каналы Baza, Astra

Детали: В сообщениях отмечается, что очевидцы сообщают о звуках взрывов в Выборге Ленинградской области.

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После этого в районе местной нефтебазы начался пожар.

В соцсетях добавляют: что именно произошло – неизвестно.

Официальные источники ситуацию не комментируют.

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пожар в Выборге Ленинградской области РФ, фото: Astra

пожар в Выборге Ленинградской области РФ, фото: Astra

Обновлено: Также телеграм-каналы сообщили, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар. По предварительным данным, нефтебазу атаковали беспилотники - очевидцы сообщили о звуках взрывов.

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке БпЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности.

По его словам, в здании старой нефтебазы произошел "хлопок" из-за использования пиротехнических средств, пострадавших и пожара нет.