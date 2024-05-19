Білорусь нарощує поставки палива в Росію – спротив

За даними національного спротиву, Білорусь нарощує поставки палива в РФ через дефіцит, що виник через ремонти на російських НПЗ.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як зазначається у повідомленні, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.

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ЦНС додає, що забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики "ПВК Вагнер" і батальйон охорони МВС РБ.