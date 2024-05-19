Беларусь наращивает поставки топлива в Россию – сопротивление
Воскресенье, 19 мая 2024, 04:58
По данным национального сопротивления, Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на российских НПЗ.
Источник: ЦНС
Детали: Как отмечается в сообщении, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом.
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ЦНС добавляет, что обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики "ЧВК Вагнер" и батальон охраны МВД РБ.