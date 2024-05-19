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Окупанти втратили ще понад 1200 вояків і 16 танків

Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 07:16
Окупанти втратили ще понад 1200 вояків і 16 танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7576 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,
  • артилерійських систем –  12687 (+48) од,
  • РСЗВ – 1074 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 803 (+2) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 2204 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2077 (+2) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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