Окупанти втратили ще понад 1200 вояків і 16 танків

За минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

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