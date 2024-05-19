Окупанти втратили ще понад 1200 вояків і 16 танків
Неділя, 19 травня 2024, 07:16
За минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7576 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,
- артилерійських систем – 12687 (+48) од,
- РСЗВ – 1074 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 803 (+2) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47) од,
- крилатих ракет ‒ 2204 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,
- спеціальної техніки ‒ 2077 (+2) од.