Оккупанты потеряли еще более 1200 вояк и 16 танков
Воскресенье, 19 мая 2024, 07:16
За минувшие сутки оккупанты в войне против Украины потеряли 1210 своих военных, 16 танков и 48 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 492290 (+1210) человек,
- танков ‒ 7576 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14630 (+35) ед,
- артиллерийских систем ‒ 12687 (+48) ед,
- РСЗО ‒ 1074 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 803 (+2) ед,
- самолетов ‒ 354 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 10155 (+47) ед,
- крылатых ракет ‒ 2204 (+1) ед,
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 17251 (+82) ед,
- специальной техники ‒ 2077 (+2) ед.