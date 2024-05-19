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Оккупанты потеряли еще более 1200 вояк и 16 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 07:16
Оккупанты потеряли еще более 1200 вояк и 16 танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки оккупанты в войне против Украины потеряли 1210 своих военных, 16 танков и 48 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 492290 (+1210) человек,
  • танков ‒ 7576 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14630 (+35) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 12687 (+48) ед,
  • РСЗО ‒ 1074 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 803 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 354 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 10155 (+47) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2204 (+1) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 17251 (+82) ед,
  • специальной техники ‒ 2077 (+2) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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