Росіяни заявили про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на області РФ
Неділя, 19 травня 2024, 07:34
Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над двома областями РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно: "Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю".
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