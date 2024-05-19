Россияне заявили об атаке 9 ракет ATACMS на Крым и 60 БпЛА – на области РФ

Минобороны России заявило, что ночью 19 мая их ПВО якобы уничтожила 60 БпЛА над двумя областями РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края".

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