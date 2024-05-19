На Херсонщині є влучання в інфраструктуру та загиблі цивільні

Внаслідок російських атак по Херсонській області загинуло щонайменше двоє людей, є влучання у припортову інфраструктуру.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У суботу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру.

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Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.