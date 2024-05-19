Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Херсонщині є влучання в інфраструктуру та загиблі цивільні

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 08:43
На Херсонщині є влучання в інфраструктуру та загиблі цивільні
ілюстративне фото дснс

Внаслідок російських атак по Херсонській області загинуло щонайменше двоє людей, є влучання у припортову інфраструктуру.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У суботу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру.

Реклама:

Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни скинули вибухівку з дрона на людей на Херсонщині: є загиблий і поранена
Росіяни вдарили з танка по селу на Херсонщині: загинув чоловік
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: