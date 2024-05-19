На Херсонщині є влучання в інфраструктуру та загиблі цивільні
Неділя, 19 травня 2024, 08:43
Внаслідок російських атак по Херсонській області загинуло щонайменше двоє людей, є влучання у припортову інфраструктуру.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: У суботу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру.
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Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.
За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.
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