На Херсонщине есть попадания в инфраструктуру и погибшие гражданские

В результате российских атак по Херсонской области погибли по меньшей мере два человека, есть попадания в припортовую инфраструктуру.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В субботу российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру.

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Разбиты складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и 4 частных автомобиля.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львовское, Новоалександровка и город Херсон.