ОВА: Окупанти масовано атакували логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині
Неділя, 19 травня 2024, 09:28
У Луганській області окупантами масовано обстріляні логістичні шляхи та кожне деокуповане село, зазначають в ОВА.
Джерело: очільник Луганської ОВА Артем Лисогор
Пряма мова Лисогора: "Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі.
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Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо".
Деталі: За даними влади, росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град" по Макіївці.
Також під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка.
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