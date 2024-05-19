ОВА: Оккупанты массированно атаковали логистические пути ВСУ на Луганщине

В Луганской области оккупантами массированно обстреляны логистические пути и каждое деоккупированное село, отмечают в ОВА.

Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор

Прямая речь Лысогора: "Противник обстрелял каждое деоккупированное село, где остаются люди. Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены три дома и административные здания.

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Массированно обстреляны логистические пути вокруг".

Детали: По данным властей, россияне ударили из вертолета и реактивной системы залпового огня "Град" по Макеевке.

Также под артиллерийский и минометный огонь попали Куземовка и Стельмаховка.