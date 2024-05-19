Вже понад 10 тисяч людей евакуювали з Харківщини

Всього від початку наступів росіян евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківської області.

Джерело: очільник Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: За даними влади, на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень.

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Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ.

Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11.

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За добу в області є загиблі та поранені цивільні. Зросла кількість постраждалих внаслідок удару КАБом в суботу по Харкову до 6 осіб.

Тоді ж внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік, а в обід у місті загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки й чоловік.