Уже более 10 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области

Всего с начала наступлений россиян эвакуировали 10314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов Харьковской области.

Источник: глава Харьковщины Олег Синегубов

Детали: По данным властей, на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений.

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Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск.

Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11.

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За сутки в области есть погибшие и раненые гражданские. Возросло количество пострадавших в результате удара КАБом в субботу по Харькову до 6 человек.

Тогда же в результате обстрела Волчанска поврежден частный дом и получил ранения 55-летний мужчина, а в обед в городе погибла 60-летняя женщина и получили ранения две женщины и мужчина.