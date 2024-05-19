Ворог вдарив по Харківському району, щонайменше шестеро постраждалих

Вранці 19 травня у Харкові було чути сильні вибухи. РФ вдарила по району, є постраждалі серед цивільних.

Джерело: мер міста Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Сильний вибух у Харкові.

Реклама:

Будьте обережні!".

Деталі: ОВА також закликає жителів міста перебувати в укриттях.

Тривога в області триває 8 годин, а перед цим була 18 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Синєгубов пізніше уточнив, що зафіксовані удари в Харківському районі.

За попередніми даними, шість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді.