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Ворог вдарив по Харківському району, щонайменше шестеро постраждалих

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 11:54
Ворог вдарив по Харківському району, щонайменше шестеро постраждалих
попередні обстріли харкова, фото ілюстративне: дснс

Вранці 19 травня у Харкові було чути сильні вибухи. РФ вдарила по району, є постраждалі серед цивільних. 

Джерело: мер міста Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Сильний вибух у Харкові.

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Деталі: ОВА також закликає жителів міста перебувати в укриттях. 

Тривога в області триває 8 годин, а перед цим була 18 годин.

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Оновлено: Синєгубов пізніше уточнив, що зафіксовані удари в Харківському районі.

За попередніми даними, шість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді.

Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
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