Ворог вдарив по Харківському району, щонайменше шестеро постраждалих
Неділя, 19 травня 2024, 11:54
Вранці 19 травня у Харкові було чути сильні вибухи. РФ вдарила по району, є постраждалі серед цивільних.
Джерело: мер міста Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "Сильний вибух у Харкові.
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Будьте обережні!".
Деталі: ОВА також закликає жителів міста перебувати в укриттях.
Тривога в області триває 8 годин, а перед цим була 18 годин.
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Оновлено: Синєгубов пізніше уточнив, що зафіксовані удари в Харківському районі.
За попередніми даними, шість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді.