Враг ударил по Харьковскому району, по меньшей мере шестеро пострадавших
Воскресенье, 19 мая 2024, 11:54
Утром 19 мая в Харькове был слышен сильный взрыв.
Источник: мэр города Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Сильный взрыв в Харькове.
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Будьте осторожны!".
Детали: ОВА также призывает жителей города находиться в укрытиях.
Тревога в области продолжается уже 8 часов, а перед этим была 18 часов.
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Обновлено: Синегубов позже уточнил, что зафиксированы удары в Харьковском районе.
По предварительным данным, шесть пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской громаде.