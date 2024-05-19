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Враг ударил по Харьковскому району, по меньшей мере шестеро пострадавших

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 мая 2024, 11:54
Враг ударил по Харьковскому району, по меньшей мере шестеро пострадавших
предыдущие обстрелы харькова, фото иллюстративное: гснс

Утром 19 мая в Харькове был слышен сильный взрыв.

Источник: мэр города Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Сильный взрыв в Харькове.

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Будьте осторожны!".

Детали: ОВА также призывает жителей города находиться в укрытиях.

Тревога в области продолжается уже 8 часов, а перед этим была 18 часов.

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Обновлено: Синегубов позже уточнил, что зафиксированы удары в Харьковском районе.

По предварительным данным, шесть пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской громаде.

Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
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