Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Повітряні сили повідомили про запуск російських ракет по Україні

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 11:16
Повітряні сили повідомили про запуск російських ракет по Україні
alerts

Вранці 19 травня у Києві та в усіх областях, окрім західних та Одещини, оголошували повітряну тривогу. Була інформація про запуск ракет по Україні.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За даними військових, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Реклама:

Військові повідомили про запуск ракети у бік Білої Церкви, але вона одразу змінила напрямок і летіла на Київ.

Пізніше була ще одна швидкісна ціль у Полтавській області напрямком на Канів.

Оновлено: За понад 40 хвилин тривогу скасували, інформації про влучання чи вибухи немає.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Київ
ДТП у Києві: у зіткненні трьох авто загинула 1,5-річна дитина, вагітна жінка у важкому стані
У Києві цієї ночі знесли "храм-МАФ" незаконно побудований у буферній зоні ЮНЕСКО
Соратники Медведчука в Києві "клепали" інформаційні диверсії – затримала СБУ
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: