Повітряні сили повідомили про запуск російських ракет по Україні

Вранці 19 травня у Києві та в усіх областях, окрім західних та Одещини, оголошували повітряну тривогу. Була інформація про запуск ракет по Україні.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За даними військових, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Військові повідомили про запуск ракети у бік Білої Церкви, але вона одразу змінила напрямок і летіла на Київ.

Пізніше була ще одна швидкісна ціль у Полтавській області напрямком на Канів.

Оновлено: За понад 40 хвилин тривогу скасували, інформації про влучання чи вибухи немає.