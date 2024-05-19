Повітряні сили повідомили про запуск російських ракет по Україні
Неділя, 19 травня 2024, 11:16
Вранці 19 травня у Києві та в усіх областях, окрім західних та Одещини, оголошували повітряну тривогу. Була інформація про запуск ракет по Україні.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: За даними військових, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
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Військові повідомили про запуск ракети у бік Білої Церкви, але вона одразу змінила напрямок і летіла на Київ.
Пізніше була ще одна швидкісна ціль у Полтавській області напрямком на Канів.
Оновлено: За понад 40 хвилин тривогу скасували, інформації про влучання чи вибухи немає.
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