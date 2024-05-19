Воздушные силы сообщили о запуске российских ракет по Украине
Воскресенье, 19 мая 2024, 11:16
Утром 19 мая в Киеве и во всех областях, кроме западных и Одесской, объявляли воздушную тревогу. Была информация о запуске ракет по Украине.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: По данным военных, существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
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Военные сообщили о запуске ракеты в сторону Белой Церкви, но она сразу изменила направление и летела на Киев.
Позже была еще одна скоростная цель в Полтавской области направлением на Канев.
Обновлено: Через более 40 минут тревогу отменили, информации о попадании или взрывах нет.
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