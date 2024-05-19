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Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец"

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 11:33
Вночі був знищений російський тральщик Ковровец
ковровец у севастополі 2015 року, фото: ЧФ РФ

Уночі на 19 травня Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец". 

Джерело: Військово-морські сили

Деталі: Уточнюється, що його знищили військово-морські сили ЗС разом з побратимами.

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Довідково: Тральщик - корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.

Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських попередників досконалішим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.

Його довжина 61 метр, а екіпаж майже 70 осіб. 

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Теми: кораблі
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