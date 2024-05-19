Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец"
Неділя, 19 травня 2024, 11:33
Уночі на 19 травня Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".
Джерело: Військово-морські сили
Деталі: Уточнюється, що його знищили військово-морські сили ЗС разом з побратимами.
Реклама:
Довідково: Тральщик - корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.
Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських попередників досконалішим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.
Його довжина 61 метр, а екіпаж майже 70 осіб.
ВІДЕО ДНЯ