Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец"

ковровец у севастополі 2015 року, фото: ЧФ РФ

Уночі на 19 травня Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Джерело: Військово-морські сили

Деталі: Уточнюється, що його знищили військово-морські сили ЗС разом з побратимами.

Реклама:

Довідково: Тральщик - корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.

Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських попередників досконалішим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.

Його довжина 61 метр, а екіпаж майже 70 осіб.