Ночью был уничтожен российский тральщик "Ковровец"

ковровец в севастополе в 2015 году, фото: ЧФ РФ

Ночью на 19 мая Силами обороны уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Источник: Военно-морские силы

Детали: Уточняется, что его уничтожили военно-морские силы ВС вместе с собратьями.

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Справка: Тральщик - корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведение кораблей через минные заграждения.

Уничтоженный корабль модифицирован и отличался от советских предшественников более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем.

Его длина 61 метр, а экипаж почти 70 человек.