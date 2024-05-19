Ночью был уничтожен российский тральщик "Ковровец"
Воскресенье, 19 мая 2024, 11:33
Ночью на 19 мая Силами обороны уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".
Источник: Военно-морские силы
Детали: Уточняется, что его уничтожили военно-морские силы ВС вместе с собратьями.
Реклама:
Справка: Тральщик - корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведение кораблей через минные заграждения.
Уничтоженный корабль модифицирован и отличался от советских предшественников более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем.
Его длина 61 метр, а экипаж почти 70 человек.