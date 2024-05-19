Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Ночью был уничтожен российский тральщик "Ковровец"

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 мая 2024, 11:33
Ночью был уничтожен российский тральщик Ковровец
ковровец в севастополе в 2015 году, фото: ЧФ РФ

Ночью на 19 мая Силами обороны уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Источник: Военно-морские силы

Детали: Уточняется, что его уничтожили военно-морские силы ВС вместе с собратьями.

Реклама:

Справка: Тральщик - корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведение кораблей через минные заграждения.

Уничтоженный корабль модифицирован и отличался от советских предшественников более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем.

Его длина 61 метр, а экипаж почти 70 человек.

Темы: корабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США

Президента Чехии госпитализировали после аварии

фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ

видео, Обновлено Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах

Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

Все новости...
В России после взрывов горят НПЗ – соцсети
РФ атаковала сотню населенных пунктов в 14 областях за сутки за сутки
Воздушные силы сообщили о запуске российских ракет по Украине
Враг ударил по Харьковскому району, по меньшей мере шестеро пострадавших
Последние новости
06:16
ISW: Обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ 
05:21
США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"
04:38
Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США
03:53
ФутболНе для наказания: на Копа Америка-2024 впервые появится розовая карточка
03:48
Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО
02:49
Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
02:15
Президента Чехии госпитализировали после аварии
01:25
Польша и Греция направили в Еврокомиссию письмо: просят общеевропейскую систему ПВО
00:44
фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ
00:43
В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: