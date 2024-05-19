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Німеччина погодилася виділити додаткові кошти Україні – ЗМІ

Андрій Синявський, Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 12:28
Німеччина погодилася виділити додаткові кошти Україні – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на допомогу Україні.

Джерело: Bild am Sonntag з посиланням на джерела у відомстві, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, відомство пішло на цей крок після того, як міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив 3,8 млрд євро на підтримку України.

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Це пов'язано з тим, що майже всі виділені 7,1 мільярда євро були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилося лише 300 мільйонів, йдеться в матеріалі.

Непередбачені в бюджеті витрати мають бути подані на затвердження парламенту Німеччини в червні, зазначає видання.

За словами неназваного джерела в міністерстві фінансів ФРН, Берлін має поставити більше зброї Києву цього року.

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"Якщо вдасться досягти консенсусу в уряді, ми знайдемо шляхи (для цього) в поточному фінансовому році", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо: Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.

Раніше Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.

Також наприкінці квітня Шольц і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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