Німеччина погодилася виділити додаткові кошти Україні – ЗМІ
Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на допомогу Україні.
Джерело: Bild am Sonntag з посиланням на джерела у відомстві, "Європейська правда"
Деталі: За даними видання, відомство пішло на цей крок після того, як міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив 3,8 млрд євро на підтримку України.
Це пов'язано з тим, що майже всі виділені 7,1 мільярда євро були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилося лише 300 мільйонів, йдеться в матеріалі.
Непередбачені в бюджеті витрати мають бути подані на затвердження парламенту Німеччини в червні, зазначає видання.
За словами неназваного джерела в міністерстві фінансів ФРН, Берлін має поставити більше зброї Києву цього року.
"Якщо вдасться досягти консенсусу в уряді, ми знайдемо шляхи (для цього) в поточному фінансовому році", – сказав співрозмовник.
Нагадаємо: Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.
Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.
Раніше Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.
Також наприкінці квітня Шольц і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.