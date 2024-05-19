Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Германия согласилась выделить дополнительные средства Украине - СМИ

Андрей Синявский, Роман ПетренкоВоскресенье, 19 мая 2024, 12:28
Германия согласилась выделить дополнительные средства Украине - СМИ
иллюстративное фото Getty Images

Министерство финансов Германии неофициально одобрило запрос от министерства обороны о выделении дополнительных средств для помощи Украине.

Источник: Bild am Sonntag со ссылкой на источники в ведомстве, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, ведомство пошло на этот шаг после того, как министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил 3,8 млрд евро на поддержку Украины.

Реклама:

Это связано с тем, что почти все выделенные 7,1 миллиарда евро были использованы, а на закупку нового вооружения и боеприпасов осталось лишь 300 миллионов, говорится в материале.

Непредусмотренные в бюджете расходы должны быть представлены на утверждение парламента Германии в июне, отмечает издание.

По словам неназванного источника в министерстве финансов ФРГ, Берлин должен поставить больше оружия Киеву в этом году.

ВИДЕО ДНЯ

"Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем пути (для этого) в текущем финансовом году", – сказал собеседник.

Напомним: На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.

Ранее Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.

Также в конце апреля Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины.

Темы: Германияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Германия
Пророссийский украинец 9 мая поднял над Бундестагом флаг РФ
В партии Шольца призвали защищать небо Украины с территории НАТО
Новый Patriot для Украины: Германия начала обучение
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: