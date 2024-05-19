РФ вдарила по місцю відпочинку біля Харкова: 6 загиблих та 28 поранених

Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 28 дістали поранень.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Синєгубов повідомив, що Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.

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За даними поліції, п’ять осіб загинули та щонайменше 16 отримали поранення.

Зокрема, загинула вагітна жінка.

Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

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Вісім громадян перебувають у важкому стані.

За даними ОВА, росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер-М", застосувавши тактику "подвійного удару".

Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок удару загинуло 6 осіб, поранено 16.

У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік, про поранення якого раніше не повідомлялося.

О 17:02 прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до 27, серед них двоє працівників поліції.

Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

О 20:36 прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до 28.