Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 28 раненых

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 16:52
РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 28 раненых
все фото: полиция области

В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 28 получили ранения.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Детали: Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.

Реклама:

По данным полиции, пять человек погибли и по меньшей мере 16 получили ранения.

 

Погибла беременная женщина.

Среди пострадавших есть 8-летний ребенок, который получил легкие телесные повреждения. Работник полиции и фельдшер скорой помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

ВИДЕО ДНЯ
 

Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М", применив тактику "двойного удара".

 

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 6 человек, ранены 16.

В больнице скончался 68-летний гражданский мужчина, о ранениях которого ранее не сообщалось.

В 17:02 прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 27, среди них двое сотрудников полиции.

Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

В 20:36 прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 28.

Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США

Президента Чехии госпитализировали после аварии

фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ

видео, Обновлено Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах

Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

Все новости...
За атакой на нефтебазу в Ленинградской области стоит ГУР – источник
Пятеро гражданских погибли от попаданий в Купянском районе
На спутниковых снимках видно следы пожара от атаки украинских дронов по Новороссийску
Зеленский призвал мир помочь Харькову: Два Patriot принципиально изменят ситуацию
Последние новости
06:16
ISW: Обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ 
05:21
США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"
04:38
Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США
03:53
ФутболНе для наказания: на Копа Америка-2024 впервые появится розовая карточка
03:48
Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО
02:49
Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
02:15
Президента Чехии госпитализировали после аварии
01:25
Польша и Греция направили в Еврокомиссию письмо: просят общеевропейскую систему ПВО
00:44
фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ
00:43
В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: