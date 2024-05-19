РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 28 раненых

В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 28 получили ранения.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Детали: Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.

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По данным полиции, пять человек погибли и по меньшей мере 16 получили ранения.

Погибла беременная женщина.

Среди пострадавших есть 8-летний ребенок, который получил легкие телесные повреждения. Работник полиции и фельдшер скорой помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

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Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М", применив тактику "двойного удара".

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 6 человек, ранены 16.

В больнице скончался 68-летний гражданский мужчина, о ранениях которого ранее не сообщалось.

В 17:02 прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 27, среди них двое сотрудников полиции.

Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

В 20:36 прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 28.