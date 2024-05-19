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Дрони СБУ нині запалювали на аеродромі та НПЗ в Краснодарському краї РФ – джерело

Валентина РоманенкоНеділя, 19 травня 2024, 12:59
Дрони СБУ нині запалювали на аеродромі та НПЗ в Краснодарському краї РФ – джерело
Слов'янський НПЗ. ілюстративне фото "РИА Новости"

Дрони Служби безпеки України та ЗСУ в ніч на 19 травня відпрацювали по військовому аеродрому "Кущевська", безпілотники спецслужби вразили Слов’янський нафтопереробний завод у РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: По аеродрому БПЛА спецслужба відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

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На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29, зазначає джерело.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

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Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

За словами співрозмовника УП, наслідки нинішніх атак уточнюються.

Теми: безпілотникиСБУ
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