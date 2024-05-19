Дроны СБУ ночью зажигали на аэродроме и НПЗ в Краснодарском крае РФ – источник
Дроны Службы безопасности Украины и ВСУ в ночь на 19 мая отработали по военному аэродрому "Кущёвская", беспилотники спецслужбы поразили Славянский нефтеперерабатывающий завод в РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ
Детали: По аэродрому БПЛА спецслужба отработала совместно с Силами беспилотных систем ВСУ.
Россияне в соцсетях ночью жаловались на серию взрывов и пожар.
На этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29, отмечает источник.
Руководство Славянского НПЗ заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и они сейчас оценивают убытки.
Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущёвская" и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме было поражено несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.
По словам собеседника УП, последствия нынешних атак уточняются.