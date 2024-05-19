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На супутникових знімках видно сліди пожежі від атаки українських дронів по Новоросійську

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 13:36
На супутникових знімках видно сліди пожежі від атаки українських дронів по Новоросійську
скриншот з відео

ЗМІ показали кадри, де на супутникових знімках видно наслідки удару дронів СБУ і ГУР по Новоросійську в Росії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території новоросійського морського торгового порту, де після удару українських дронів у ніч на 17 травня виникла пожежа.

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На фото можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій.

Передісторія: У ніч на 17 травня дрони ГУР і СБУ вразили низку військових об'єктів Росії в Новоросійську і тимчасово окупованому Севастополі.

Теми: Росіябезпілотникинафтавійна
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