На супутникових знімках видно сліди пожежі від атаки українських дронів по Новоросійську

ЗМІ показали кадри, де на супутникових знімках видно наслідки удару дронів СБУ і ГУР по Новоросійську в Росії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території новоросійського морського торгового порту, де після удару українських дронів у ніч на 17 травня виникла пожежа.

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На фото можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій.

Передісторія: У ніч на 17 травня дрони ГУР і СБУ вразили низку військових об'єктів Росії в Новоросійську і тимчасово окупованому Севастополі.