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На спутниковых снимках видно следы пожара от атаки украинских дронов по Новороссийску

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 мая 2024, 13:36
На спутниковых снимках видно следы пожара от атаки украинских дронов по Новороссийску
скриншот с видео

СМИ показали кадры, где на спутниковых снимках видно последствия удара дронов СБУ и ГУР по Новороссийску  в России.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории новороссийского морского торгового порта, где после удара украинских дронов в ночь на 17 мая возник пожар.

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На фото можно увидеть повреждения как минимум одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел.

Предыстория: В ночь на 17 мая дроны ГУР и СБУ поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.

Темы: Росcиябеспилотникинефтьвойна
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