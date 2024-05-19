На фронті зросла кількість боїв, росіяни активізувалися на Харківському напрямку – Генштаб

На Харківському напрямку окупанти активізувалися – лише від початку доби 19 травня там відбулося сім бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, майже на всій лінії фронту тривають бої. Протягом доби 19 травня вже сталося 78 зіткнень – для порівняння, протягом усієї суботи було 110 бойових зіткнень.

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На Харківському напрямку ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

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З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак — загалом відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.