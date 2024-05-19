Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На фронті зросла кількість боїв, росіяни активізувалися на Харківському напрямку – Генштаб

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 14:55
На фронті зросла кількість боїв, росіяни активізувалися на Харківському напрямку – Генштаб
фото: генштаб

На Харківському напрямку окупанти активізувалися – лише від початку доби 19 травня там відбулося сім бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, майже на всій лінії фронту тривають бої. Протягом доби 19 травня вже сталося 78 зіткнень – для порівняння, протягом усієї суботи було 110 бойових зіткнень.

Реклама:

На Харківському напрямку ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

ВІДЕО ДНЯ

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак — загалом відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президента Чехії госпіталізували після аварії

фото, відеоГлава Нацполу живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції – ЗМІ

відео, оновленоОдразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи

Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: хотів змінити політику Словаччини щодо України

Бійці 110-ї бригади збили російський штурмовик Су-25

24 травня графіки відключення світла по всій Україні діятимуть протягом доби

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій ЗСУ, не полишає спроб захопити Вовчанськ
Сили оборони 4 рази здійснювали штурмові дії, щоб вибити противника з позицій – Генштаб
Від ночі на фронті відбулося понад 20 зіткнень, з них вісім ще тривають – Генштаб
Останні новини
02:49
Атеш: В Алушті вражено вузол зв'язку російських окупантів
02:15
Президента Чехії госпіталізували після аварії
01:25
Польща та Греція направили до Єврокомісії листа: просять загальноєвропейську систему ППО
00:44
фото, відеоГлава Нацполу живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції – ЗМІ
00:43
У Харкові через нічне влучання пошкодженні будинки
00:22
Генштаб: Найгостріша ситуація на Куп’янському та Покровському напрямках
00:10
відеоШуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування
00:05
хокейЧехія сенсаційно вибила США, Швеція дотиснула Фінляндію у чвертьфіналі чемпіонату світу
23:39
Ще одне знайоме обличчя. Історія Стіни пам’яті загиблих за Україну
23:31
Новини економіки 23 травня: Кабмін працює над підвищенням податків, удар по друкарні видавництва Vivat
Усі новини...
Реклама:
Реклама: