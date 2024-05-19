На фронте возросло количество боев, россияне активизировались на Харьковском направлении - Генштаб
На Харьковском направлении оккупанты активизировались - только с начала суток 19 мая там произошло семь боевых столкновений.
Источник: Генштаб
Детали: По данным военных, почти на всей линии фронта продолжаются бои. В течение суток 19 мая уже произошло 78 столкновений - для сравнения, в течение всей субботы было 110 боевых столкновений.
На Харьковском направлении ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцов.
На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.
С начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Пытается прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки. Всего здесь произошло 20 боевых столкновений.
На Краматорском направлении противник провел девять атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Три боевых столкновения еще продолжаются.
На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак - всего произошло уже 19 атак. Десять из них еще продолжаются.
На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки состоялось пять противостояний. Три из них еще продолжаются.
На Времовском направлении захватчики четыре раза пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.