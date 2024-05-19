На фронте возросло количество боев, россияне активизировались на Харьковском направлении - Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты активизировались - только с начала суток 19 мая там произошло семь боевых столкновений.

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, почти на всей линии фронта продолжаются бои. В течение суток 19 мая уже произошло 78 столкновений - для сравнения, в течение всей субботы было 110 боевых столкновений.

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На Харьковском направлении ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцов.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.

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С начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Пытается прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки. Всего здесь произошло 20 боевых столкновений.

На Краматорском направлении противник провел девять атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак - всего произошло уже 19 атак. Десять из них еще продолжаются.

На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки состоялось пять противостояний. Три из них еще продолжаются.

На Времовском направлении захватчики четыре раза пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.