П’ятеро цивільних загинули від влучань у Куп’янському районі
Неділя, 19 травня 2024, 15:26
Росіяни 19 травня завдали ударів по Куп’янському району Харківщини, є загиблі та поранені.
Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура
Деталі: Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" сіл Новоосинове та Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян.
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Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.
Ще дев’ятеро травмовані: п’ять чоловіків та чотири жінки.
Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про 5 загиблих і 10 поранених.